Vela tanti spunti positivi per l’Italia al Trofeo Princesa Sofia in ottica Los Angeles 2028

Va in archivio con un bilancio soddisfacente in chiave azzurra il2025, tappa inaugurale del nuovo circuito di Coppa del Mondo (Sailing Grand Slam) e primo grande evento a classi unificate del quadriennio olimpico di Los. Laitaliana ha collezionato a Palma di Maiorca ben cinque podi (in cinque classi diverse) e dieci piazzamenti complessivi in top10, a testimonianza di una Nazionale sempre più competitiva e ambiziosa nonostante lo scioglimento della magica coppia Ruggero Tita/Caterina Banti.In attesa di scoprire nei prossimi anni se il timoniere trentino si rimetterà in gioco scegliendo una nuova prodiera,ha comunque a disposizione un ottimo equipaggio Nacra 17 composto dai plurimedagliati mondiali ed europei Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, beffati in extremis dai britannici Gimson/Burnet a causa di una Medal Race negativa dopo essere stati in testa alla generale per quasi tutta la settimana.