Vede la sua ex in auto la blocca la insulta e la schiaffeggia | arrestato

auto, l’aveva inseguita e bloccata, impedendole di sfuggirgli, per poi scendere, insultarla e colpirla con uno schiaffo. Così la donna si è presentata ai carabinieri di Erba per sporgere denuncia, raccontando una serie di episodi avvenuti dal momento in cui lei aveva deciso di interrompere la relazione con un uomo di 43 anni, italiano residente a Erba. Che ora è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip di Como. Inizialmente la vittima si era trovata tempestata quotidianamente di telefonate e messaggi, anche offensivi e denigratori. Ma poi le persecuzioni erano diventate sempre più invasive, al punto da limitarne la libertà e metterla in grave imbarazzo davanti alle persone con cui lavorava o che frequentava. Ilgiorno.it - Vede la sua ex in auto, la blocca, la insulta e la schiaffeggia: arrestato Leggi su Ilgiorno.it Erba (Como), 7 aprile 2025 – L’ultimo episodio, il più grave e violento, era avvenuto in mezzo alla strada, quando l’ex compagno l’aveva incrociata mentre entrambi erano in, l’aveva inseguita eta, impedendole di sfuggirgli, per poi scendere,rla e colpirla con uno schiaffo. Così la donna si è presentata ai carabinieri di Erba per sporgere denuncia, raccontando una serie di episodi avvenuti dal momento in cui lei aveva deciso di interrompere la relazione con un uomo di 43 anni, italiano residente a Erba. Che ora è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip di Como. Inizialmente la vittima si era trovata tempestata quotidianamente di telefonate e messaggi, anche offensivi e denigratori. Ma poi le persecuzioni erano diventate sempre più invasive, al punto da limitarne la libertà e metterla in grave imbarazzo davanti alle persone con cui lavorava o che frequentava.

Vede la sua ex in auto, la blocca, la insulta e la schiaffeggia: arrestato. Femminicidio Ilaria Sula, la telecamera inquadra l'auto dell'ex. Femminicidio Ilaria Sula, la telecamera inquadra l'auto dell'ex. Gelosissimo dell'ex moglie, la vede in auto col nuovo compagno: follia al centro commerciale. Pozzuoli, vede l'ex compagno a cena con un'altra e gli distrugge l'auto.

