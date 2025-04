Ilnapolista.it - Ve lo ricordate Flamini? È diventato ricchissimo grazie all’ambientalismo (The Times)

Ve loMathieu? Vinse uno scudetto col Milan. Ad un certo punto i compagni di squadra a Milano cominciarono a notare che usciva dal campo e dopo l’allenamento correva a a fare riunioni di lavoro. Nel 2008, ancora a un decennio dalla fine della sua carriera da giocatore, ha co-fondato GFBiochemicals, un’azienda che sviluppa alternative sostenibili ai prodotti a base di combustibili fossili. È, molto più di quanto non lo fosse già calciatore. E l’ha fatto lavorando eticamente alla salvaguardia dell’ambiente. Ne scrive il.Tanto per cominciare ha seguito una dieta priva di carne negli ultimi 15 anni. Logico per un atleta: “Riduci l’apporto di proteine ??animali e riduci l’acidità nel flusso sanguigno”, spiega lui. “Meno infortuni, migliori prestazioni, recupero più rapido.