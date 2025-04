Vasto incendio nei boschi sopra Premeno

Vasto incendio è scoppiato nelle alture sopra Premeno nel primo pomeriggio di domenica 6 aprile.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verbania e i volontari Aib, che hanno lavorato per spegnere le fiamme, alimentate soprattutto dal forte vento che ha preso a soffiare dal. Novaratoday.it - Vasto incendio nei boschi sopra Premeno Leggi su Novaratoday.it Unè scoppiato nelle alturenel primo pomeriggio di domenica 6 aprile.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verbania e i volontari Aib, che hanno lavorato per spegnere le fiamme, alimentatettutto dal forte vento che ha preso a soffiare dal.

Vasto incendio nei boschi sopra Premeno. Incendio boschivo sul Montallegro: fiamme sopra Induno Olona, domate in serata. Vasto incendio nei boschi sopra Chiavari, previsto l'uso dell'elicottero. Incendi boschivi in Valfontanabuona: in azione anche l'elicottero. Vasto incendio tra Vicalvi ed Alvito, in fumo ettari di bosco. Bruciano i boschi nel Pistoiese. Tre elicotteri per domare l’incendio innescato da un fulmine. Ne parlano su altre fonti

Incendio boschivo sul Montallegro: fiamme sopra Induno Olona, domate in serata - Numerosi mezzi a terra e in volo per spegnere il rogo: sul posto vigili del fuoco, Aib e Protezione civile. Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, domenica 6 aprile, nei boschi sopra In ... (laprovinciadivarese.it)

Boschi in fiamme nell'Alto Verbano, allarme per il vento - L'incendio nella area boschiva di Pollino, località di Premeno (Vco). Sul posto vigili del fuoco e i volontari dell'Aib ... (rainews.it)

Vasto incendio in Valle Camonica, le fiamme minacciano Malonno: allerta per il vento nelle prossime ore - Il rogo visibile da tutta la zona. Le cause sono ancora ignote, ma il rischio potrebbe aumentare a causa delle raffiche in arrivo. Diverse squadre dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile sul po ... (msn.com)