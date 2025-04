Varese donna bloccata in zona impervia | l' intervento di salvataggio degli elisoccorritori

elisoccorritori del Reparto Volo dei vigili del fuoco della Lombardia sono intervenuti nel comune di Castelveccana, nel Varesotto, per soccorrere una 32enne che aveva perso l'orientamento e si era ritrovata bloccata in una zona impervia. A bordo dell'elicottero "Drago 166", sono riusciti a individuare l'escursionista e a recuperarla con una manovra al verricello. Successivamente, la donna è stata elitrasportata in una zona sicura. Tgcom24.mediaset.it - Varese, donna bloccata in zona impervia: l'intervento di salvataggio degli elisoccorritori Leggi su Tgcom24.mediaset.it Glidel Reparto Volo dei vigili del fuoco della Lombardia sono intervenuti nel comune di Castelveccana, nel Varesotto, per soccorrere una 32enne che aveva perso l'orientamento e si era ritrovatain una. A bordo dell'elicottero "Drago 166", sono riusciti a individuare l'escursionista e a recuperarla con una manovra al verricello. Successivamente, laè stata elitrasportata in unasicura.

VIDEO Varese, donna bloccata in zona impervia: l'intervento di salvataggio degli elisoccorritori. Varese, donna bloccata in zona impervia: l'intervento di salvataggio degli elisoccorritori. VIDEO. Perde l'orientamento in una zona impervia a Castelveccana, 32enne salvata con l'elicottero dai vigili del fuoco. Israele, nuove manifestazioni contro il governo Netanyahu e per gli ostaggi. Incendio in una villetta a Varese: donna salvata dai vigili del fuoco. Saronno, uomo privo di vita trovato lungo i binari della stazione Sud, in tilt i treni per Varese e Malpensa. Ne parlano su altre fonti

Varese, donna bloccata in zona impervia: l’intervento di salvataggio degli elisoccorritori - Gli elisoccorritori del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Lombardia sono intervenuti nel comune di Castelveccana, in provincia di Varese, per soccorrere una 32enne, che aveva perso l’orientament ... (msn.com)

Donna bloccata nell’appartamento in fiamme. I vigili del fuoco riescono a portarla in salvo - Sono stati momenti di paura quelli vissuti Varese nella serata di sabato per un incendio che si è sviluppato nell’appartamento di una villetta all’interno della quale c’era una donna. (ilgiorno.it)