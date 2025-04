Vannacci neo tesserato Lega | Chi vuole raddrizzare il mondo deve scendere in campo e sporcarsi le mani

Vannacci il congresso federale della Lega a Firenze.Congresso a Firenze, con tanto di colLegamenti con Musk e Marine Le Pen, che ha confermato leader Matteo Salvini, acclamato ancora segretario.Congresso che dunque vede l’ingresso nel partito del generale europarlamentare eletto un anno fa a Bruxelles da indipendente Lega con mezzo milione di voti.Non senza malumori da parte di chi, il presidente dimissionario Fabio Filomeni, è stato fondatore del movimento ‘mondo al contrario‘.Matteo Salvini: “Un fine settimana emozionante a Firenze per il congresso della Lega: non un partito, ma una comunità, un movimento, una grande famiglia. Andiamo avanti insieme. Viva la Lega, viva la libertà, viva i popoli d’Europa!”.Accogliendo il neo tesserato Vannacci: Il generale Roberto Vannacci, europarlamentare eletto nelle liste della Lega, vero patriota, si è iscritto e unito alla nostra grande famiglia. Leggi su Corrieretoscano.it FIRENZE – Si chiude con la tessera in tasca per Robertoil congresso federale dellaa Firenze.Congresso a Firenze, con tanto di colmenti con Musk e Marine Le Pen, che ha confermato leader Matteo Salvini, acclamato ancora segretario.Congresso che dunque vede l’ingresso nel partito del generale europarlamentare eletto un anno fa a Bruxelles da indipendentecon mezzo milione di voti.Non senza malumori da parte di chi, il presidente dimissionario Fabio Filomeni, è stato fondatore del movimento ‘al contrario‘.Matteo Salvini: “Un fine settimana emozionante a Firenze per il congresso della: non un partito, ma una comunità, un movimento, una grande famiglia. Andiamo avanti insieme. Viva la, viva la libertà, viva i popoli d’Europa!”.Accogliendo il neo: Il generale Roberto, europarlamentare eletto nelle liste della, vero patriota, si è iscritto e unito alla nostra grande famiglia.

