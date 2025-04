Vannacci a tutto campo | Fare il vice di Salvini? Lo vedremo col tempo Questo è l’unico vero partito in grado di incidere

Vannacci, la risposta ai dazi di Trump passa dal bilateralismo Italia-Usa o dal canale europeo? “Il negoziato bilaterale è il più adeguato. Anche perché a noi questa Ue non piace – sferza l’eurodeputato fresco di tessera della Lega –. La Commissione ha il brutto difetto di ostinarsi a livellare i 27 Stati a un minimo comune denominatore, facendo tabula rasa delle peculiarità economiche degli Stati”. Il ministro degli Esteri Tajani ha puntualizzato che spetta a von der Leyen trattare con Trump. “Noi la pensiamo diversamente. Anche se trovo naturale degli elementi di diversità tra forze di governo: spetta poi alla presidente del consiglio trovare una sintesi. La bellezza della destra è che riesce a stare in coalizione, mentre a sinistra il campo non è quello largo ma della barzelletta”. Quotidiano.net - Vannacci a tutto campo: “Fare il vice di Salvini? Lo vedremo col tempo. Questo è l’unico vero partito in grado di incidere” Leggi su Quotidiano.net Firenze, 7 aprile 2025 – Generale, la risposta ai dazi di Trump passa dal bilateralismo Italia-Usa o dal canale europeo? “Il negoziato bilaterale è il più adeguato. Anche perché a noi questa Ue non piace – sferza l’eurodeputato fresco di tessera della Lega –. La Commissione ha il brutto difetto di ostinarsi a livellare i 27 Stati a un minimo comune denominatore, facendo tabula rasa delle peculiarità economiche degli Stati”. Il ministro degli Esteri Tajani ha puntualizzato che spetta a von der Leyen trattare con Trump. “Noi la pensiamo diversamente. Anche se trovo naturale degli elementi di diversità tra forze di governo: spetta poi alla presidente del consiglio trovare una sintesi. La bellezza della destra è che riesce a stare in coalizione, mentre a sinistra ilnon è quello largo ma della barzelletta”.

