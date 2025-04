Valsa Group supera Sonepar Padova nella Challenge Cup con Ikhbayri MVP

Challenge Cup: agonismo basso, qualche disattenzione di troppo, pubblico non troppo partecipe e ridotto rispetto alla stagione regolare (non più di duemila presenze) partite che non seguono sempre l'esito atteso. In un match che dopo la prima mezzora sembrava poter essere brevissimo, dominato da una Modena attenta, la Valsa Group con Uriarte e Ikhbayri titolari si fa invece ingabbiare nel punto a punto da una Sonepar Padova che schierava soltanto uno dei sette titolari stagionali, il palleggiatore Falaschi. Un match, come se ne vedono molti da quando è stata introdotta questa formula che diventa battaglia soltanto in occasione di semifinale e finale. Tant'è, la Valsa Group porta a casa l'intera posta in palio grazie alla vena di Ikhbayri, mvp del match, e alle fiammate di Gutierrez, assieme a una buona prova complessiva di Mati e del subentrato Anzani in una partita nella quale si capiva chiaramente che i gialloblù non giocavano da due settimane.

