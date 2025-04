Valle Telesina | controlli a tappeto dei Carabinieri Controllate 783 persone

controlli nella Valle Telesina: impegnate 100 pattuglie. Verificati 556 veicoli. Denunce, segnalazioni e sequestriDurante la settimana appena conclusa, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita (BN), affiancati da una Squadra di Intervento Operativo giunta in rinforzo dal 10° Reggimento Carabinieri "CAMPANIA", così come disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, hanno intensificato i servizi di controllo del territorio concentrando le forze nella Valle Telesina. Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione dei furti in abitazione e in danno di esercizi commerciali, nonché di contrasto allo spaccio ed uso di sostanze stupefacenti e del porto e possesso illegale di armi.Attraverso l'impiego complessivo di 100 pattuglie i Carabinieri hanno perlustrato costantemente l'itera area interessata, soprattutto nelle ore serali e notturne, procedendo al controllo di 556 veicoli e 783 persone, sottoponendo i sospetti ad accurati controlli tesi alla ricerca di arnesi atto allo scasso, armi e stupefacenti.

