Vallate aretine nel mirino | la banda colpisce ancora la gente esasperata Ci sentiamo abbandonati

I ladri fanno quello che vogliono. Entrano nelle case, distruggono infissi, disattivano telecamere, rubano furgoni e cassaforti. E se ne vanno indisturbati. L'ultimo colpo a Policiano è solo l'ennesimo episodio in una lunga serie che da mesi tiene sotto scacco le vallate aretine, dalla Valtiberina a Palazzo del Pero, fino alla Valdichiana.Nella notte tra sabato e domenica, tre abitazioni sono state svaligiate nel giro di poche ore. Nessuno ha visto o sentito nulla. E questo – più dei furti stessi – è ciò che fa più paura. Perché il messaggio è chiaro: i ladri non hanno più timore di niente e nessuno.Nel primo blitz, la banda ha agito in zona Il Toppo, a due passi dalla statale 71. Dentro casa, una famiglia ignara. Sono spariti con una cassaforte, poi aperta nella seconda casa visitata, mentre i proprietari dormivano altrove.

