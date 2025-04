Valentino Rossi e Kimi Antonelli un' amicizia a tutto gas | i due si allenano sui kart a Migliaro

Kimi Antonelli ha stupito e fatto parlare di sé, rompendo la bellezza di tre record come pilota più giovane della griglia di F1 con 18 anni, 7 mesi e 11 giorni: gara condotta in testa, giro veloce e crono più basso di un GP del Giappone. L’amico Valentino Rossi se lo gode e intanto si allena con lui, perché con un talento così grande anche il Dottore può rimanere in forma tra una gara e l’altra nel Mondiale Endurance. Allenamenti e passioni comuni L’ultima volta che i due si sono visti è stato in allenamento a Migliaro, nella frazione di Fiscaglia (Ferrara), alla fine dello scorso mese, prima che il bolognese partisse per Suzuka. Con sorpresa per i presenti, sono arrivati attorno a mezzogiorno e poi, dopo i primi giri in pista, si sono fermati a mangiare. Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi e Kimi Antonelli, un'amicizia a tutto gas: i due si allenano sui kart a Migliaro Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 7 aprile 2025 — In Giappone, Andreaha stupito e fatto parlare di sé, rompendo la bellezza di tre record come pilota più giovane della griglia di F1 con 18 anni, 7 mesi e 11 giorni: gara condotta in testa, giro veloce e crono più basso di un GP del Giappone. L’amicose lo gode e intanto si allena con lui, perché con un talento così grande anche il Dottore può rimanere in forma tra una gara e l’altra nel Mondiale Endurance. Allenamenti e passioni comuni L’ultima volta che i due si sono visti è stato in allenamento a, nella frazione di Fiscaglia (Ferrara), alla fine dello scorso mese, prima che il bolognese partisse per Suzuka. Con sorpresa per i presenti, sono arrivati attorno a mezzogiorno e poi, dopo i primi giri in pista, si sono fermati a mangiare.

Antonelli e i consigli di Valentino dopo la giornata sui kart: "Mi ha detto di.... Kimi Antonelli corre sui kart con Valentino Rossi, che lo riempie di consigli: uno prevale su tutti. L'eco delle reti: quando Valentino Rossi e Kimi Antonelli si dividono la pista. F1 | Antonelli: "Valentino mi ha detto di concentrarmi su me stesso e divertirmi". Ma veramente Valentino Rossi e Kimi Antonelli hanno dato tutto sui kart in un video di Ale Della Giusta? Ecco cosa è successo. Valentino Rossi e Kimi Antonelli di nuovo in pista a Migliaro. Ne parlano su altre fonti

Kimi Antonelli corre sui kart con Valentino Rossi, che lo riempie di consigli: uno prevale su tutti - Andrea Kimi Antonelli prima del GP Giappone ha avuto modo di guidare sui kart assieme a Valentino Rossi. Il pilota Mercedes ha svelato a Suzuka i consigli ricevuti. (fanpage.it)

Ma veramente Valentino Rossi e Kimi Antonelli hanno dato tutto sui kart in un video di Ale Della Giusta? Ecco cosa è successo - I due italiani più ammirati del mondo del motorsport sono scesi in pista sui kart per la loro ormai tradizione annuale, questa volta a Migliaro sotto lo sguardo e le telecamere di Ale della Giusta, un ... (mowmag.com)

Valentino Rossi ‘sbarca’ in Formula 1: l’annuncio improvviso - Valentino Rossi punto di riferimento per tutto il motorsport: ora 'sbarca' anche in Formula 1, l'annuncio improvviso ... (sportface.it)