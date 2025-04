Ilrestodelcarlino.it - Valdagno travolge Correggio 7-3: sconfitta pesante in A2

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

: Zordan, Crocco, Tomba, Cocco, Refosco; Antoniazzi, Piroli, Vallortigara, Crosara, Checchetto. All. Rigo. BDL MINIMOTOR: F. Pedroni, Menendez, Righi, Caroli, Casari; Gabbi, M. Pedroni, Cinquini, Holban, Salines. All. Granell. Arbitro: Rago di Vicenza. Reti: pt 1’ Tomba, 9’ Cocco, 14’ Refosco, 24’ Tomba; st 7’ Cocco, 8’ Casari (td), 10’ Cocco (td), 15’ Pedroni, 22’ Refosco, 24’ Casari. In A2, la Bdlperde a7-3 e incappa nellaesterna piùdel campionato. La Bdl prende un gol dopo soli 12’’ e poi chiude il 1 tempo sullo 0-4. La ripresa è solo un barcamenarsi verso il fischio finale. A scusante, oltre all’assenza di Tudela, le motivazioni: la gara contava solo per il(in cerca di punti salvezza), essendoaritmeticamente ai play-off e quasi sicuramente proprio contro il Roller Scandiano.