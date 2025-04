Valanga sulla Marmolada soccorso sciatore

sciatore è stato trascinato da una Valanga sulla Marmolada, rimanendo semisepolto. Recuperato dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è stato trasportato all'ospedale di Belluno, in codice 2, a seguito dei probabili traumi riportati. A dare l'allarme, alle 13.50 circa, il soccorso piste della polizia di Porta Vescovo, che aveva assistito al .

