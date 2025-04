Valanga sulla Marmolada | due persone travolte

persone sarebbero rimaste travolte da una Valanga sulla Marmolada ai confini tra Trentino e Veneto. Si sono alzati in volo tre elicotteri, quello dell'Aiut Alpin, il Falco e quello dei vigili del fuoco, decollato da Trento e attualmente in sorvolo sul ghiacciaio. Agi.it - Valanga sulla Marmolada: due persone travolte Leggi su Agi.it AGI - Duesarebbero rimasteda unaai confini tra Trentino e Veneto. Si sono alzati in volo tre elicotteri, quello dell'Aiut Alpin, il Falco e quello dei vigili del fuoco, decollato da Trento e attualmente in sorvolo sul ghiacciaio.

