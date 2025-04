Valanga sulla Marmolada | due persone tratte in salvo

AGI - Due persone sarebbero rimaste travolte da una valanga sulla Marmolada ai confini tra Trentino e Veneto. Si sono alzati in volo tre elicotteri, quello dell'Aiut Alpin, il Falco e quello dei vigili del fuoco, decollato da Trento e attualmente in sorvolo sul ghiacciaio. I due scialpinisti coinvolti nel distacco della slavina nella zona di Pian dei Fiacconi sulla Marmolada, sono stati tratti in salvo dalle squadre del Soccorso alpino del Trentino. I due escursionisti sono stati recuperati e trasportati negli ospedali di Belluno e Bolzano. Un escursionista è rimasto semisepolto, riportando alcune lesioni, mentre il secondo è riuscito a non essere investito dalla massa nevosa. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Belluno dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. L'allarme era stato lanciato dal servizio piste della Polizia di Porta Vescovo.

