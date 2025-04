Valanga sulla Marmolada due persone estratte dalla neve

persone sono state salvate dal Soccorso alpino del Trentino dopo il distacco di una Valanga in Marmolada. Entrambi sono stati estratti dalla neve e portati con l'elicottero negli ospedali di Bolzano e Belluno. I soccorritori stanno procedendo ad una bonifica della zona per verificare ed escludere la presenza di altre persone coinvolte. Il distacco è avvenuto poco dopo le 14. Sul posto ci sono anche i carabinieri. Tg24.sky.it - Valanga sulla Marmolada, due persone estratte dalla neve Leggi su Tg24.sky.it Duesono state salvate dal Soccorso alpino del Trentino dopo il distacco di unain. Entrambi sono stati estrattie portati con l'elicottero negli ospedali di Bolzano e Belluno. I soccorritori stanno procedendo ad una bonifica della zona per verificare ed escludere la presenza di altrecoinvolte. Il distacco è avvenuto poco dopo le 14. Sul posto ci sono anche i carabinieri.

Valanga si stacca sulla Marmolada, coinvolte due persone. In corso operazioni di soccorso. Valanga sulla Marmolada, due persone estratte dalla neve. Valanga sulla Marmolada, due persone coinvolte. Soccorsi in azione. Valanga sulla Marmolada, due persone coinvolte. In corso le operazioni di soccorso. Valanga sulla Marmolada, coinvolte due persone: soccorsi in azione. Valanga sulla Marmolada, in azione i soccorsi: diversi elicotteri attivati. Ne parlano su altre fonti

Valanga sulla Marmolada, due persone estratte dalla neve - Uno di loro è stato recuperato illeso mentre il secondo ha riportato delle ferite. Lui stesso - rimasto semisepolto - ha chiamato i numeri d'emergenza rendendo nota la sua posizione esatta Due persone ... (tg24.sky.it)

Valanga si stacca sulla Marmolada, coinvolte due persone. In corso operazioni di soccorso - Una valanga si è staccata nell'area della Marmolada e, dalle prime informazioni, due persone sarebbero rimaste coinvolte. Stanno intervenendo sul posto l'elicottero Falco, l'Aiut Alpin Dolomites e un ... (msn.com)

Valanga sulla Marmolada, due persone sepolte dalla neve. Soccorsi sul posto: 3 elicotteri in sorvolo - CANAZEI - Valanga a Canazei, in zona Marmolada: sono in corso le operazioni di soccorso, secondo quanto riporta il Suem. A pian dei Fiacconi, ... (msn.com)