Vai vai a | Littizzetto insulti da Fazio | diventa un caso

Littizzetto, dedicando la sua tradizionale "letterina" a Che tempo che fa, sul canale Nove, a Elon Musk. Uno dei nemici preferiti della sinistra (soprattutto quella italiana) negli ultimi mesi. Seduta comodamente sul tavolo di Fabio Fazio, la comica torinese parte in quarta rivolgendosi direttamente a Mister X, Mister Tesla nonché Mister Doge, braccio destro di Donald Trump. "Caro Musk, Musk caro. Mascara. Intanto mi presento: sono Luciana, sono europea ma non ho mai rubato niente. Mai mai. Una volta per sbaglio dalla pettinatrice ho preso un ombrello che non era mio ma l'ho subito restituito. Ti scrivo questa lettera con la tenerezza con cui si guarda un razzo dei tuoi che decolla. e poi esplode. So che hai l'intenzione di lasciare l'amministrazione Trump. Liberoquotidiano.it - "Vai, vai a...": Littizzetto, insulti da Fazio: diventa un caso Leggi su Liberoquotidiano.it Torna a parlare di "politica", Luciana, dedicando la sua tradizionale "letterina" a Che tempo che fa, sul canale Nove, a Elon Musk. Uno dei nemici preferiti della sinistra (soprattutto quella italiana) negli ultimi mesi. Seduta comodamente sul tavolo di Fabio, la comica torinese parte in quarta rivolgendosi direttamente a Mister X, Mister Tesla nonché Mister Doge, braccio destro di Donald Trump. "Caro Musk, Musk caro. Mascara. Intanto mi presento: sono Luciana, sono europea ma non ho mai rubato niente. Mai mai. Una volta per sbaglio dalla pettinatrice ho preso un ombrello che non era mio ma l'ho subito restituito. Ti scrivo questa lettera con la tenerezza con cui si guarda un razzo dei tuoi che decolla. e poi esplode. So che hai l'intenzione di lasciare l'amministrazione Trump.

Luciana Littizzetto, insulti a Elon Musk a Che tempo che fa: "Vai, vai a..." | .it. Che Tempo Che Fa | Luciana Littizzetto e la letterina a Elon Musk | Video. Luciana Littizzetto torna a casa dall'ospedale dopo la pancreatite: "Sto meglio". Che Tempo Che Fa, ospiti 9 febbraio sul Nove: Bill Gates, Carlo Conti e Beppe Vessicchio. Luciana Littizzetto: "Cara amica, se nella tua storia c'è qualcosa che non va, ricordati che è normale chiedere aiuto". Che tempo che fa di Fabio Fazio? Non va in onda domenica 12 gennaio sul Nove (e discovery+) la nuova puntata, ma.... Ne parlano su altre fonti

Littizzetto insulta i soldati e scatta la denuncia. Cruciani: "Ora vi beccate l’iter processuale!" - Beppe Cruciani è intervenuto su una delle vicende che in questi giorni ha scatenato maggiori polemiche, e che vede al centro dell'occhio del ciclone Luciana Littizzetto. Nel corso dell'ultima puntata ... (ilgiornale.it)

Littizzetto non si frena: lo sciacquone di Mattarella “contro” la Meloni - Luciana Littizzetto: la letterina sul Papa La tanto ... in bagno e tira lo sciacquone parecchie volte aspettando che lei vada via", ha commentato la donna con il suo solito fare ironico e pungente. (msn.com)

Littizzetto difende Giulia Lamarca: la risposta al peggior commento ricevuto dall'influencer - Giulia Lamarca chiede a Luciana Littizzetto di rispondere all'utente che le ha lasciato "il commento più brutto mai ricevuto". L'influencer che, spiega, normalmente è autoironica è rimasta ... (msn.com)