V° poesia 800 anni dalla composizione Cantico delle Creature

In questo anno, ricordiamo l’ottavo centenario delladeldi San Francesco, una summa del dono di scienza dello Spirito Santo, il dono di entrare nella lettura più profonda della natura e dell’umanità.Lasciamoci avvicinare da questi versi e meditandoli, entriamo nel cuore della lode che il Serafico Padre ha riversato in essi.In particolare, questa nuovanasce dopo una tappa de Il Cammino dei Cappuccini svoltasi a Castignano, nel sudMarche ieri sabato 5 aprile, una tappa che è stata pensata con altre in questo anno di grazia proprio in celebrazione del.Fra Giacomo ci ha narrato il cuore puro e contemplativo di San Francesco e da lì ho desiderato scrivere qualcosa che ricordasse queste belle riflessioni che oltre nei secoli parlano di un cuore vibrante che loda Dio e ce lo fa pregare grazie alle Sue