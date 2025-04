Usa proteste contro Trump e Musk | migliaia in piazza a Boston

Boston, come in molte città americane, migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il presidente Donald Trump e Elon Musk. "Hands Off" ("Giù le mani"), lo slogan della mobilitazione. Oltre 1.200 manifestazioni si sono svolte nei 50 Stati Usa, la principale a Washington, vicino alla Casa Bianca. Tgcom24.mediaset.it - Usa, proteste contro Trump e Musk: migliaia in piazza a Boston Leggi su Tgcom24.mediaset.it Anche a, come in molte città americane,di persone sono scese inper protestareil presidente Donalde Elon. "Hands Off" ("Giù le mani"), lo slogan della mobilitazione. Oltre 1.200 manifestazioni si sono svolte nei 50 Stati Usa, la principale a Washington, vicino alla Casa Bianca.

Dazi, 50 paesi hanno contattato la Casa Bianca per avviare colloqui commerciali. Meloni: “Sosterremo le impre…. «Hands off», 1.200 proteste anti-Trump in tutti gli Usa. Usa, le piazze contro Trump: “Elon Musk sarà sacrificato tra i primi”. Dazi, borse nel panico. Von der Leyen: "Contromisure proporzionate ma pronti a negoziare". Proteste negli Usa contro Trump e Musk, ma i dazi non c'entrano: rivolta contro i tagli, "giù le mani". Usa, proteste contro Trump e Musk in 50 Stati: «Giù le mani dalla sanità, dai diritti e dalla democrazia» - Foto e video. Ne parlano su altre fonti

Proteste negli Usa contro Trump e Musk, ma i dazi non c'entrano: rivolta contro i tagli, "giù le mani" - Fine settimana di proteste negli Usa contro Donald Trump ed Elon Musk: manifestazioni nelle principali città, migliaia in strada ... (virgilio.it)

Usa, la protesta contro Trump: in migliaia in piazza a Washington - Migliaia di persone sono scese in strada in tutti gli Stati Uniti per protestare contro il presidente Usa Donald Trump e Elon Musk, contro le azioni dell’amministrazione in materia di riduzione del pe ... (msn.com)

VIDEO | L’America si sveglia anti-Trump: manifestazioni di protesta in 50 Stati - Da New York a Los Angeles 1.400 cortei "Hands Off!", 200 organizzazioni per i diritti coinvolte. Le indiscrezioni dei media Usa: Il segretario del Tesoro Bessent pronto a dimettersi ... (dire.it)