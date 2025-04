Quotidiano.net - Usa, le piazze contro Trump: “Elon Musk sarà sacrificato tra i primi”

Leggi su Quotidiano.net

Parigi, 7 aprile 2025 - “Più che le fratture tra i repubblicanila risposta dei mercati e di alcuni grandi interessi economici a poter indurre Donalda fare un passo indietro sui dazi, se mai lo farà. E se dovesse scaricare qualcuno per problemi di consenso, credo che tra idella lista ci”. Per Mario Del Pero, professore di storia internazionale e storia degli Stati Uniti al Centre d’Histoire di Sciences Po a Parigi, il tycoon non teme fronde nel partito, ma se Wall Street dovesse continuare ad andare a picco, potrebbe rivedere le sue politiche economiche. epa12012258 People march to Boston City Hall Plaza as part of a nationwide 'Hands Off,' rally aimed at US Presidentandin Boston, Massachusetts, USA, 05 April 2025. Hundreds of protests have been called across the country in opposition to US President's policies.