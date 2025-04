Lapresse.it - Usa, Kennedy Jr. al funerale del secondo bimbo morto di morbillo: “Il vaccino serve”

Il segretario alla Salute e ai Servizi Umani degli Stati Uniti, Robert F.Jr., ha visitato domenica 6 aprile Seminole, l’epicentro dell’epidemia diin Texas, lo stesso giorno in cui si è svolto ildi unbambino non vaccinato che èa causa di una malattia legata al. Questo è il terzo decesso noto legato alin questo focolaio. Uno era un altro bambino in età scolare in Texas e l’altro era un adulto nel New Mexico; nessuno dei due era vaccinato.La morte del bambinoIl bambino ègiovedì 3 aprile per “quella che il medico del bambino ha descritto come insufficienza polmonare da”, e non aveva condizioni di salute preesistenti, ha dichiarato in un comunicato stampa il Dipartimento dei servizi sanitari dello Stato del Texas.