Usa-Israele Trump accoglie Netanyahu alla Casa Bianca

Trump ha accolto alla Casa Bianca il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, arrivato a Washington per un bilaterale. La prevista conferenza stampa tra i due leader, in programma alle 14.30 (le 20.30 in Italia), è stata cancellata, come comunicato dalla Casa Bianca. Trump e Netanyahu hanno poi risposto ad alcune domande nello Studio ovale. Lapresse.it - Usa-Israele, Trump accoglie Netanyahu alla Casa Bianca Leggi su Lapresse.it Il presidente americano Donaldha accoltoil premier israeliano, Benjamin, arrivato a Washington per un bilaterale. La prevista conferenza stampa tra i due leader, in programma alle 14.30 (le 20.30 in Italia), è stata cancellata, come comunicato dhanno poi risposto ad alcune domande nello Studio ovale.

