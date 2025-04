Usa, Fed convoca riunione straordinaria a porte chiuse alle 17.30.

Leggi su Ildenaro.it

New York, 07 apr. (askanews) – La Federal Reserve ha annunciato unadel Board of Governors per le 11.30 (ora locale Usa), 17.30 ora italiana. L’incontro si svolgerà presso la sede della banca centrale a Washington e in collegamento audio-video. Secondo la nota ufficiale, saranno presi in esame temi di natura istituzionale e operativa legatifunzioni della Fed. Non è escluso che possano essere adottate decisioni rilevanti per la politica monetaria o per la gestione delle operazioni di mercato. L'articolo Usa, Fed17.30 proviene da Ildenaro.it.