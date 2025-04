Us Affrico | Giovanissimi B di Matteo Bruno vincono il girone con record impeccabile

Affrico. Con un curriculum da 'Guinness dei primati' i Giovanissimi B, allenati da Matteo Bruno, vincono il girone L della seconda fase del campionato. Questi i fantastici numeri: dieci vittorie, zero pareggi e zero sconfitte, con 48 gol fatti e porta inviolata. Incredibile, ma vero ed inoltre giocando e vincendo in trasferta con le altre squadre più accreditate. Un gruppo eccellente che abbina valore tecnico ad amicizia e spirito di gruppo, sotto la regia del giovane e bravo allenatore Matteo Bruno, insieme ai suoi collaboratori e ai dirigenti accompagnatori della squadra. Questo risultato conferma la forza della cantera bianco azzurra dell'Affrico che rivolge da sempre grande attenzione alla valorizzazione del settore giovanile. Nell'ultimo turno i Giovanissimi B dell'Affrico avevano vinto 1-0 sul campo della Rondinella con rete decisiva di Serna.

