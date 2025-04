Quotidiano.net - Urso elogia Piantedosi e Salvini per la gestione dei beni confiscati e opere strategiche

Il ministro dell'Interno, Matteo, è "straordinariamente efficace", secondo il ministro delle Imprese, Adolfo, che definisce così il collega di governo parlando al Cnel di un accordo per ladeialla criminalità. "Abbiamo sicuramente un'attività estremamente importante e significativa ed efficace del ministroe un'altra attività estremamente importante ed efficace del ministro Matteo", ha aggiunto poi. "E quindi riteniamo - ha concluso - che sia questa attività che è positiva per quanto riguarda, per esempio, il contrasto alla criminalità e all'immigrazione clandestina, sia l'attività del ministro delle infrastrutture e trasporti Matteoche ha rimesso in campo, per esempio, un'opera strategica per il nostro paese come il ponte sullo stretto di Messina debba essere portata a compimento".