Uova e coniglietti di cioccolato | la sorpresa di Spiederman ai piccoli pazienti del Policlinico San Pietro

Ponte San Pietro. Sabato mattina il celebre supereroe Spiderman ha fatto una visita speciale ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria del Policlinico San Pietro (Gruppo San Donato). L'evento, che rientra nelle iniziative di umanizzazione delle cure promosse da GSD Foundation ETS, è stato pensato per portare un sorriso e un momento di gioia ai piccoli pazienti e ha visto il celebre supereroe dei fumetti, Spiderman, donare ai bambini dei deliziosi coniglietti di cioccolato, in occasione della prossima Santa Pasqua. L'evento ha come obiettivo quello di offrire un momento di distrazione e serenità ai bambini e alle loro famiglie, contribuendo a rendere l'atmosfera ospedaliera più accogliente e meno stressante.

