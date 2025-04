Uova AIL | Sold Out a Villaricca

Uova AIL: Villaricca ha risposto con una sorprendente gara di solidarietà all'iniziativa lanciata da AIL Napoli – Sezione di Bruno RotoliNei giorni scorsi, la comunità di Villaricca ha risposto con straordinaria solidarietà all'iniziativa dell'AIL Napoli – Sezione di Bruno Rotoli, raccogliendo oltre 100 Uova, simbolo di vita e speranza. Grazie all'impegno di cittadini, scuole e istituzioni locali, siamo riusciti a promuovere i valori della generosità e dell'altruismo.Un ringraziamento speciale al Sindaco Francesco Gaudieri, alle consigliere locali, alla Pizzeria "La Vecchia Napoli" e a Daniele Beltrami per il loro supporto indispensabile. Un sentito grazie anche al Medellín Cafè, che ha accolto l'iniziativa con un cuore aperto, facendo sì che ogni angolo di Villaricca potesse essere parte di questa bellissima causa.

