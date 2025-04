Uomo ucciso a colpi di pistola a pochi metri da una scuola | Omicidio per questioni sentimentali Terrore tra gli studenti

Uomo è stato ucciso in un agguato a Marano, nel Napoletano, a poca distanza da una scuola. Secondo le prime notizie, era in auto, in via Marano-Pianura, una Bww bianca quando. Leggo.it - Uomo ucciso a colpi di pistola a pochi metri da una scuola: «Omicidio per questioni sentimentali». Terrore tra gli studenti Leggi su Leggo.it Unè statoin un agguato a Marano, nel Napoletano, a poca distanza da una. Secondo le prime notizie, era in auto, in via Marano-Pianura, una Bww bianca quando.

Omicidio a Fontanafredda, uomo ucciso a colpi di pistola dopo una lite davanti al bar: il killer in fuga. La lite davanti al bar affollato e gli spari: uomo ucciso in strada. Uomo ucciso a colpi di pistola a pochi metri da una scuola: «Omicidio per questioni sentimentali». Terrore tra. Uomo ucciso in auto, a colpi di pistola, vicino a una scuola: l'agguato a Marano (Napoli). Omicidio a Fontanafredda, uomo di 43 anni ucciso con tre colpi di pistola da un connazionale davanti al bar do. Marano, uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco. Ne parlano su altre fonti

Uomo ucciso in auto, a colpi di pistola, vicino a una scuola: l'agguato a Marano (Napoli) - Un uomo è stato ucciso in un agguato a Marano, in provincia di Napoli, a poca distanza da una scuola. Secondo le prime notizie, era in auto, in via Marano-Pianura, una Bmw bianca ... (ilmessaggero.it)

Commando della morte all’Ortomercato, scatta il quinto arresto: ora manca solo l’uomo che ha ucciso il 18enne Jhonny - Milano, a un anno dall’omicidio di via Varsavia la polizia francese consegna a quella italiana Vittorio Hadzovic che aveva distrutto con una mazza i finestrini del furgone dove dormiva la vittima. Il ... (msn.com)

Colpi di pistola ad Anzio, vicino Roma: ucciso un 37enne - Omicidio questa sera in via Lucania, ad Anzio, vicino a Roma. Un 37enne, originario di Modugno (Bari), è stato ucciso a colpi di pistola. L'uomo, che avrebbe precedenti di polizia per droga, è stato ... (tg24.sky.it)