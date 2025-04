Uomini e Donne registrazione 7 Aprile 2025 | triste svolta per Gianmarco Steri

Uomini e Donne torna protagonista lunedì 7 Aprile 2025 con una nuova registrazione che potrebbe segnare la fine del percorso di Gianmarco Steri. Al centro della puntata non solo i confronti tra cavalieri e dame del Trono Over, ma soprattutto le ultime dinamiche del percorso del ragazzo romano. Le anticipazioni parlano di emozioni forti, tensioni crescenti e clamorosi colpi di scena che hanno movimentato lo studio e lasciato il pubblico senza parole.Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 7 Aprile 2025: Gianmarco Steri sceglie Francesca per l’unica esternaDopo i fatti della precedente registrazione, Gianmarco Steri ha avuto a disposizione una sola esterna e ha scelto di trascorrerla con Francesca Polizzi. Durante l’incontro, la corteggiatrice ha deciso di anticipare un regalo per il suo compleanno, creando un momento intimo e complice, pur senza arrivare al bacio. Anticipazionitv.it - Uomini e Donne registrazione 7 Aprile 2025: triste svolta per Gianmarco Steri Leggi su Anticipazionitv.it torna protagonista lunedì 7con una nuovache potrebbe segnare la fine del percorso di. Al centro della puntata non solo i confronti tra cavalieri e dame del Trono Over, ma soprattutto le ultime dinamiche del percorso del ragazzo romano. Le anticipazioni parlano di emozioni forti, tensioni crescenti e clamorosi colpi di scena che hanno movimentato lo studio e lasciato il pubblico senza parole.anticipazioni,sceglie Francesca per l’unica esternaDopo i fatti della precedenteha avuto a disposizione una sola esterna e ha scelto di trascorrerla con Francesca Polizzi. Durante l’incontro, la corteggiatrice ha deciso di anticipare un regalo per il suo compleanno, creando un momento intimo e complice, pur senza arrivare al bacio.

