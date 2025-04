Uomini e Donne l' opinione della puntata | Damiano si dà alla fuga ma avrà salvato la faccia?

puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 7 aprile 2025 su Canale 5, Damiano Foti lascia il programma tra mille polemiche, primo avvicinamento significativo per Gianmarco Steri e Nadia. Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Damiano si dà alla fuga, ma avrà salvato la faccia? Leggi su Comingsoon.it Nelladiin onda oggi, lunedì 7 aprile 2025 su Canale 5,Foti lascia il programma tra mille polemiche, primo avvicinamento significativo per Gianmarco Steri e Nadia.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Damiano asfaltato, che figuraccia - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 4 aprile 2025 su Canale 5, Damiano e Flavia dormono insieme ma nessuno crede alla coppia del Trono over, intanto le dame del parterre asfaltano il ... (msn.com)

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma si tira una secchia d'acqua, Marina balla la samba - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 3 aprile 2025 su Canale 5, in scena una nuova sfilata delle dame del Trono over. (msn.com)

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: bacio tra Gianmarco e Cristina, il Copione della corteggiatrice è perfetto - Nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 24 marzo 2025 su Canale 5, Giuseppe torna ad infastidire Sabrina mentre Gianmarco Steri bacia Cristina Ferrara. (msn.com)