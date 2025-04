Uomini e Donne l’ex corteggiatrice Eugenia Rigotti fa coming out | chi è la fidanzata

Eugenia Rigotti fa coming out! Stiamo parlando dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che aveva colpito tutti con i suoi bellissimi occhi verdi e la sua spontaneità nello studio di Canale 5. Anche a Maria De Filippi la ragazza ha sempre fatto molta simpatia. Ed ecco che proprio in queste ore, la bellissima Eugenia decide di svelare a tutti che ha una fidanzata e soprattutto che è molto felice!Eugenia Rigotti di Uomini e Donne fa coming out e svela chi è la fidanzata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eugania Rigotti sorprende tutti nella giornata di oggi. In queste ore, la ragazza ha condiviso un video che la ritrae mentre balla vestita di bianco insieme alla sua fidanzata, sulle note di Perfect di Ed Sheeran. l’ex corteggiatrice appare felicissima e innamorata. Nel video e possibile vederla mentre si gode questo momento romantico sulla spiaggia, dove in occasione del compleanno della fidanzata ha preparato un enorme cuore con delle candele e un tavolo per due di fronte al mare. Latuafonte.com - Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Eugenia Rigotti fa coming out: chi è la fidanzata Leggi su Latuafonte.com faout! Stiamo parlando deldi, che aveva colpito tutti con i suoi bellissimi occhi verdi e la sua spontaneità nello studio di Canale 5. Anche a Maria De Filippi la ragazza ha sempre fatto molta simpatia. Ed ecco che proprio in queste ore, la bellissimadecide di svelare a tutti che ha unae soprattutto che è molto felice!difaout e svela chi è ladiEuganiasorprende tutti nella giornata di oggi. In queste ore, la ragazza ha condiviso un video che la ritrae mentre balla vestita di bianco insieme alla sua, sulle note di Perfect di Ed Sheeran.appare felicissima e innamorata. Nel video e possibile vederla mentre si gode questo momento romantico sulla spiaggia, dove in occasione del compleanno dellaha preparato un enorme cuore con delle candele e un tavolo per due di fronte al mare.

