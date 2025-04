Uomini e Donne anticipazioni registrazione 7 Aprile 2025 | grande sorpresa per Sabrina Zago

Aprile 2025 di Uomini e Donne, i riflettori sono tornati a puntare sul Trono Over, con protagonisti assoluti Gemma Galgani, Sabrina Zago, Alessio Pili Stella e altri volti noti del parterre senior. Tra nuove conoscenze, baci inaspettati, litigi accesi e commenti taglienti da parte degli opinionisti, lo studio si è trasformato in un vero campo di emozioni. Di seguito tutte le anticipazioni dell’ultima registrazione, in attesa della messa in onda su Canale 5.Uomini e Donne registrazione 7 Aprile 2025: Gemma Galgani torna protagonistaGemma Galgani, la storica dama torinese del programma, ha sorpreso tutti presentandosi al centro studio con un nuovo cavaliere. L’uomo, già presente nel parterre nella registrazione del 6 Aprile 2025, ha fatto breccia nel cuore di Gemma e tra i due è scattato un bacio durante la loro uscita. Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 7 Aprile 2025: grande sorpresa per Sabrina Zago Leggi su Anticipazionitv.it Nella puntata registrata lunedì 7di, i riflettori sono tornati a puntare sul Trono Over, con protagonisti assoluti Gemma Galgani,, Alessio Pili Stella e altri volti noti del parterre senior. Tra nuove conoscenze, baci inaspettati, litigi accesi e commenti taglienti da parte degli opinionisti, lo studio si è trasformato in un vero campo di emozioni. Di seguito tutte ledell’ultima, in attesa della messa in onda su Canale 5.: Gemma Galgani torna protagonistaGemma Galgani, la storica dama torinese del programma, ha sorpreso tutti presentandosi al centro studio con un nuovo cavaliere. L’uomo, già presente nel parterre nelladel 6, ha fatto breccia nel cuore di Gemma e tra i due è scattato un bacio durante la loro uscita.

