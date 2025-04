Uomini e Donne anticipazioni puntata del 7 aprile | torna un cavaliere e scontri

Uomini e Donne e la puntata di oggi, lunedì 7 aprile, sarà il prosieguo di quanto accaduto venerdì scorso. Al centro dell'attenzione ci saranno gli esponenti del Trono Over e di quello Classico e non mancheranno discussioni particolarmente accese. Inoltre, ci sarà anche il ritorno di u cavaliere. Il ritorno di Vincenzo La Scala nella puntata del 7 aprile di Uomini e DonneLe anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che un cavaliere tornerà nel programma dopo diverso tempo. La persona in questione è Vincenzo La Scala, che aveva lasciato la trasmissione insieme a Ilaria Volta. Il protagonista tornerà con un obiettivo ben preciso, ovvero, conoscere Agnese. I due si sono scritti anche sui social prima della puntata, ragion per cui la dama era già a conoscenza della sua venuta.

