Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 7 aprile 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 7 aprile 2025 in onda su Canale 5. Nell'ultima puntata ancora protagonisti Sabrina e Giuseppe.Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono di Gianmarco. Il tronista ha avuto un duro scontro con la corteggiatrice Cristina. L'appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su "Superguida Tv" con le Video notizie da Witty Tv e Mediaset.Uomini e Donne oggi, la puntata di lunedì 7 aprile 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++

