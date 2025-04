Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni 6 aprile: Francesca Polizzi in lacrime, Nadia insulta Gianmarco Steri

Leggi su Movieplayer.it

L'ultima registrazione diha regalato una puntata ricca di emozioni, tensioni e momenti inaspettati: tra i giovani del Trono Classico e le dinamiche movimentate del Trono Over Le nuovesulle prossime puntate dici raccontano dei litigi tra le corteggiatrici die di una rissa sfiorata tra due cavalieri del Trono Over. Una puntata densa di colpi di scena, tra chiarimenti mai davvero risolti, tensioni crescenti e nuove frequentazioni. I dettagli su quanto accaduto sono disponibili grazie a Lorenzo Pugnaloni Trono Classicosi trova in un momento complicato. Dopo gli sviluppi della precedente registrazione,Di Diodato era già presente in studio ma non è stata portata in esterna. La ragazza, visibilmente delusa, si aspettava un nuovo incontro dopo .