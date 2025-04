Uomini e Donne amata coppia aspetta il secondo figlio | a breve l’annuncio

Uomini e Donne torna al centro dell'attenzione con una notizia che ha il sapore della dolcezza e della gioia familiare. secondo le indiscrezioni riportate da Alessandro Rosica, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sarebbero in attesa del loro secondo figlio. La coppia, nata nel trono classico del dating show di Maria De Filippi, ha già una splendida bambina, Ginevra. Scopriamo cosa è emerso sulla dolce attesa dei due ragazzi.News Uomini e Donne: l'annuncio social di Alessandro RosicaÈ stato l'esperto di gossip Alessandro Rosica a lanciare la notizia bomba tramite le sue Instagram Stories. "Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano il secondo figlio. Auguri a questa coppia veramente bella e pulita", ha scritto, aggiungendo che la gravidanza procede bene e che saranno gli stessi protagonisti ad annunciare tutto ufficialmente a breve.

