Latuafonte.com - Uomini e Donne, Agnese vs Giuseppe: da che parte stai? Damiano va via

Mentrelascia, trascoppia un nuovo scontro. Nel corso della puntata in onda il 7 aprile 2025, a creare le tensioni ci pensano ancora i protagonisti del Trono Over. Tuttocon Maria De Filippi che annuncia cheha intenzione di lasciare il programma e si trova dietro le quinte. Tina Cipollari ipotizza subito che il cavaliere voglia andare via prima che escano rivelazioni scomode sul suo conto da fuori. Subito dopo, la conduttrice dà spazio ad, la quale poco prima aveva alzato la mano per parlare di un confronto avuto condi recente.controlascia il programmaLeggi anche: UeD 2024, chi è: età, storia, cognome, lavoro, InstagramLeggi anche:2025, chi è: età, cognome, lavoro, ballerino, figliè ancora convinto chesia presa da lui e che voglia conoscerlo.