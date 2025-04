Uno scrigno d’arte e simbolo di Fiumicino | solo insieme possiamo riaprire il Teatro Traiano

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 aprile 2025 – Appena varcata la soglia del, si ha la sensazione di tornare in un luogo familiare, intriso di ricordi e di emozioni. Per molti cittadini, questorappresenta un pezzo di vita: le prime esperienze culturali vissute con la scuola, le serate di spettacoli teatrali, i film visti con amici e familiari. È un luogo che ha saputo emozionare intere generazioni, eppure, da dodici anni, il sipario è rimasto inesorabilmente chiuso.Ilnon èun edificio, ma un pezzo di storia di. Nato nel 1953 come cinema monosala, ha attraversato le trasformazioni del tempo diventando un punto di riferimento per la cultura e lo spettacolo. Oggi, grazie all’impegno dell’associazione Artematica e di Thru Ballet, ilospita una scuoladove si insegna recitazione, danza, canto e musica.