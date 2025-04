Puntomagazine.it - UNICEF Striscia di Gaza: oltre un milione di bambini privati di aiuti salvavita da oltre un mese

di: L’accesso all’acqua potabile per 1di persone, tra cui 400.000, è sceso da 16 litri a persona al giorno a soli sei. Ventuno centri di cura – il 15% del totale delle strutture ambulatoriali – sono stati chiusi dal 18 marzo 2025.Il blocco degliumanitari sta avendo conseguenze terribili per undinelladi. Dal 2 marzo 2025 non è stato permesso l’ingresso dinelladi– che rappresenta il periodo più lungo di blocco deglidall’inizio della guerra – con conseguente carenza di cibo, acqua potabile, ripari e forniture mediche. Senza questi elementi essenziali, è probabile che la malnutrizione, le malattie e altre condizioni prevenibili aumentino, portando a un incremento delle morti prevenibili di