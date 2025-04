Puntomagazine.it - UNICEF/OMS &A/Giornata salute: muore una madre ogni due minuti

Dal primo resoconto globale dell’impatto della pandemia da COVID-19 sulla sopravvivenza materna emerge chenel 2021 siano morte 40.000 donne in più a causa della gravidanza7 aprile 2025 – Secondo un nuovo rapporto pubblicato oggi, le donne hanno più probabilità che mai di sopravvivere alla gravidanza e al parto, ma, OMS, UNFPA, World Bank Group e UNDESA/Population Division sottolineano la minaccia di un grave arretramento a causa dell’entrata in vigore di tagli agli aiuti senza precedenti in tutto il mondo.Lanciato (oggi) in occasione dellamondiale della, il rapporto delle Nazioni Unite, Trends in maternal mortality, mostra un calo globale del 40% dei decessi materni tra il 2000 e il 2023, in gran parte dovuto al miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari essenziali.