Una targa per Almerigo Grilz sull’albero sotto cui è sepolto in Mozambico | il racconto di Fausto Biloslavo

sotto cui, nella regione di Caia, in Mozambico, riposano le spoglie di Almerigo Grilz c’è ora una targa che lo ricorda. La targa è stata apposta con una cerimonia tradizionale officiata dai capi villaggio dell’area, alla presenza del giornalista Fausto Biloslavo, che di Grilz era amico oltre che collega. La cerimonia, l’impegno per arrivarci, il difficile viaggio per raggiungere l’«Albero di Almerigo» sono stati raccontati dallo stesso Biloslavo in un reportage sul Giornale. Grilz è stato il primo giornalista italiano ucciso in uno scenario di guerra dopo la fine del Secondo conflitto mondiale. È accaduto il 19 maggio 1987, a Caia, mentre documentava la guerra civile tra Frelimo e Renamo che insanguinato il Mozambico.Il racconto di Biloslavo: «L’emozione è forte quando mi consegnano la targa che ricorda Almerigo Grilz»«L’emozione è forte quando mi consegnano la targa che ricorda Almerigo Grilz», racconta Biloslavo, spiegando che «sulla targa che inchiodo al tronco è incisa una frase dal diario di Grilz in Mozambico: “Mi sporgo fuori per filmarli: non è facile, occorre stare appiattiti a terra perché le pallottole fischiano dappertutto. Secoloditalia.it - Una targa per Almerigo Grilz sull’albero sotto cui è sepolto in Mozambico: il racconto di Fausto Biloslavo Leggi su Secoloditalia.it Sul grande albero secolarecui, nella regione di Caia, in, riposano le spoglie dic’è ora unache lo ricorda. Laè stata apposta con una cerimonia tradizionale officiata dai capi villaggio dell’area, alla presenza del giornalista, che diera amico oltre che collega. La cerimonia, l’impegno per arrivarci, il difficile viaggio per raggiungere l’«Albero di» sono stati raccontati dallo stessoin un reportage sul Giornale.è stato il primo giornalista italiano ucciso in uno scenario di guerra dopo la fine del Secondo conflitto mondiale. È accaduto il 19 maggio 1987, a Caia, mentre documentava la guerra civile tra Frelimo e Renamo che insanguinato il.Ildi: «L’emozione è forte quando mi consegnano lache ricorda»«L’emozione è forte quando mi consegnano lache ricorda», racconta, spiegando che «sullache inchiodo al tronco è incisa una frase dal diario diin: “Mi sporgo fuori per filmarli: non è facile, occorre stare appiattiti a terra perché le pallottole fischiano dappertutto.

Mozambico, una targa per Almerigo Grilz - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Affissa la targa per Almerigo Grilz - Fausto Biloslavo affigge la targa sull'albero di mutongo che custodisce la salma di Almerigo Grilz. Affinché tutti sappiano che l'inviato ignoto, che fortunatamente ignoto non è più, riposa là dove ha ... (ilgiornale.it)

Per Almerigo Grilz arriva la targa in Mozambico accanto all’albero dove è sepolto - L’iniziativa di apporre una targa, sull’albero in Mozambico accanto a dove riposa il reporter di guerra e patriota Almerigo Grilz, è stata presentata dai colleghi Fausto Biloslavo e Gian Micalessin, a ... (barbadillo.it)