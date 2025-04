Una stanza in affitto? 495 euro l' annuncio choc e la rabbia degli aspiranti inquilini

stanza in affitto? 495 euro al mese. E' questo l'annuncio choc apparso qualche giorno fa sui gruppi Facebook dedicati alla ricerca di un alloggio a Parma e provincia. La pubblicazione, corredata da alcune immagini dell'abitazione - che si troverebbe nella zona Sud della città -.

