Una settimana di iniziative sulla lotta ai cambiamenti climatici | a Verona torna Clim-Act

torna per il terzo anno a Verona, dal 7 al 12 aprile, Clim-ACT Expo, una settimana di eventi gratuiti dedicati alla lotta ai cambiamenti Climatici per creare consapevolezza e riunire cittadini, giovani, imprese, società civile e amministrazione locale per fare sistema e fronteggiare insieme. Veronasera.it - Una settimana di iniziative sulla lotta ai cambiamenti climatici: a Verona torna Clim-Act Leggi su Veronasera.it per il terzo anno a, dal 7 al 12 aprile,-ACT Expo, unadi eventi gratuiti dedicati allaaiper creare consapevolezza e riunire cittadini, giovani, imprese, società civile e amministrazione locale per fare sistema e fronteggiare insieme.

