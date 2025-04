Lanazione.it - Una nuova opera d’arte a Marcena firmata dai bambini delle scuole

Arezzo, 7 aprile 2025 – Unaper. Il piccolo borgo-museo alle porte della città di Arezzo sarà arricchito con una scultura ideata e realizzata daie dalle bambine della classe terza della scuola primaria senza zaino “Campoleone” di Castelluccio che, dopo aver visitato il paese, hanno scelto di contribuire alla sua galleriaa cielo aperto diffusa tra vicoli, piazze e campagne circostanti. La donazione dell’, denominata “Il totem del sorriso”, è in programma nella mattinata di sabato 12 aprile quando il progetto artistico condotto dall’associazionendo conoscerà una tappa particolarmente significativa. Alle centoventisei opere attualmente esposte andrà infatti ad aggiungersi anche una creazione inserita in un progetto scolastico per permettere aie alle bambine di portare un contributo concreto al percorso di rigenerazione urbana e di valorizzazione del borgo.