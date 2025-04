Thesocialpost.it - “Una donna stupenda, dava tutto per gli altri”. Dorina muore a 46 anni in un drammatico incidente

Un tragicoha scosso la comunità di Truccazzano nel Milanese, causando la morte diBardhi, unadi 46. La vittima, madre di tre figli, ha perso la vita a seguito di uno scontro frontale con un tir sulla provinciale Cassanese, a Pozzuolo Martesana, nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14:00. In auto con lei c’era anche la figlia di 9, che, gravemente ferita, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Bergamo in condizioni critiche. Le sue condizioni al momento del trasporto erano estremamente serie, ma la speranza è che possa riuscire a superare il dramma.Leggi anche: Clusone, auto in fiamme nella notte: una persona è mortaL’è avvenuto a pochi passi dallo svincolo della nuova Cassanese e dal casello della Teem, un tratto particolarmente trafficato.