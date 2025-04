Ilgiorno.it - Una domenica di passione a rete. La speranza di Diego e Mirko: "Diventeremo campioni come Cinà"

Complice il sole, la giornata di apertura dell’Atp Challenger Atkinsons Monza Open 2025 è diventata una bella festa per migliaia di brianzoli appassionati di tennis. Pieni anche il bar e ristorante, punto di appoggio per tante famiglie con bambini. Nella club house monzese si respira aria internazionale: inglese, francese e tedesco si intrecciano da oltre frontiera. Tanti gli sponsor con gadget e stand demo. Attira ovviamente quello delle auto con schermo visore di realtà virtuale che mostra le performance della vettura. Entusiasti i giovanissimi del Monza tennis club che si allenano a Villasanta e in questi giorni sono stati coinvoltiraccattapalle. Subito dopo gli allenamenti,14 anni e13, sono riusciti a farsi fare un autografo da Federico, il 17enne campioncino emergente.