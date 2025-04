Ilrestodelcarlino.it - Una domenica da ’capitale’ del minirugby

Una carica di 700 minirugbisti ieri ha trasformato Reggio Emilia in una capitale italiana della palla ovale. Ben 48 squadre in rappresentanza di 14 club provenienti da tutta Italia, una novantina tra allenatori e accompagnatori, più di 100 volontari coinvolti: sono i numeri con cui va in archivio la dodicesima edizione del ’Torneo Città del Tricolore’ organizzato dal Valorugby Emilia sui campi della Canalina, della Reggio Calcio e dello stadio Mirabello. In virtù dei due successi in Under 12 e Under 8 e con il quinto posto nella Under 10, il Petrarca Padova si è aggiudicato il 9°Memorial ’Alberto Cigarini’ trofeo assegnato al club che totalizza più punti in tutte le categorie. A premiare il club p la dirigente del club e vicepresidente della Federugby nazionale Antonella Gualandri. Presente in campo anche patron Enrico Grassi: "Diciamo sempre che dare opportunità ai nostri giovani significa aprire loro una porta sul futuro: questo torneo è un tassello del nostro impegno che intendiamo rafforzare anche nei prossimi anni".