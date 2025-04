Europa.today.it - Una Dinamo combattiva si arrende nel finale: al PalaZumbo vince la Virtus Matera

Leggi su Europa.today.it

BRINDISI - Non basta una prestazione coriacea allaBrindisi per ritrovare il successo nei play-in. La terza giornata diritorno alsi chiude con la vittoria dell’Ondatel, che si impone 78-70. Grande prova dicarattere per la