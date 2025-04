Formiche.net - Una chat sicura per la PA. Cosa faranno insieme Acn e Zecca di Stato

Venerdì l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l’Istituto poligrafico edellohanno sottoscritto una convenzione per l’attuazione delle attività e delle misure della Strategia nazionale di cybersicurezza. Tra queste, c’è l’impegno a dotare la Pubblica amministrazione di e-mail e sistemi di messaggistica sicuri. A firmarlo sono stati il prefetto Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e Francesco Soro, amministratore delegato dell’Istituto poligrafico edello. Due le misure previste dall’intesa: l’introduzione di un sistema di controllo delle comunicazioni email per arginare gli attacchi di phishing e lo studio di una piattaforma di comunicazione e collaborazione per una Pubblica amministrazione.Lotta al pishingIl progetto Sephi, che è in fase avanzato, che mira a promuovere l’utilizzo di buone pratiche di gestione dei domini di posta elettronica della Pubblica amministrazione.