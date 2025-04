Una bambina di otto anni non vaccinata muore di morbillo in Texas

Una seconda bambina è morta nell'epidemia di morbillo in corso in Texas, nel sud degli Stati Uniti, mentre aumentano le polemiche sulla gestione dell'emergenza da parte del segretario alla salute Robert F. Kennedy Jr.

